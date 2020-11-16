«Не хотят и не надо». МИД РФ заявил о нежелании США продлевать соглашение по контролю над вооружениями
Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о нежелании администрации США продлевать соглашение по контролю над вооружениями.
«Нынешняя администрация США решила не продлевать СНВ-3. Не хотят и не надо», — цитирует 16 ноября заявление замглавы российского МИД РИА Новости.
При этом Рябков подчеркнул, что контакты с администрацией Дональда Трампа сохраняются «в рабочем режиме».
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Соглашение определяет параметры взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов — до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.