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16.11.2020 11:43
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«Арктика» вышла в первый рейс по Севморпути

Построенный в Петербурге самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» вышел в свой первый рейс по Северному морскому пути, сообщила 16 ноября пресс-служба госкорпорация «Росатом». Корабль направляется к Новой Земле.

«Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути», — говорится в сообщении.

«Первый рейс займет три недели. В Арктике идет активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол. Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна», — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.

После завершения рейса атомоход «Арктика» зайдет в порт Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря вернется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию атомоход проведет в Арктике, отмечается в сообщении.

В конце сентября самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» вышел из Петербурга на ледовые испытания, а затем 21 октября в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина в Мурманске вошел в состав «Атомфлота».

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 построен Балтийским заводом по заказу госкорпорации «Росатом». Длина судна 173,3 метра, ширина — 34 метра, высота борта — 15,2 метра; мощность — 60 МВт. Скорость хода — 22 узла по чистой воде. Максимальная ледопроходимость — 2,9 метра. Расчетный срок службы — 40 лет.

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Комментарии (1)

Александр Смуров
СевМорПуть это старая затея английский купцов при российских затратах.
Жаль ничего не написали об экономической эффективности и судьбе предыдущего поколения наших атомных ледоколов, читал, что прочие страны спокойно обошлись без атомной энергетики на бортах. Впечатляют характеристики при глобальном потеплении, интересно кто их учёных их обосновывал?
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