«Арктика» вышла в первый рейс по Севморпути

Построенный в Петербурге самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» вышел в свой первый рейс по Северному морскому пути, сообщила 16 ноября пресс-служба госкорпорация «Росатом». Корабль направляется к Новой Земле.

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути pic.twitter.com/Rw4QZqjMWT

«Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути», — говорится в сообщении.

«Первый рейс займет три недели. В Арктике идет активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол. Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна», — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.