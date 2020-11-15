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15.11.2020 15:11
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В женском монастыре на Карповке горел склад с иконами

Пожарные отработали вызов о возгорании на территории Свято-Иоанновского женского монастыря, что на набережной Карповки в Петербурге. Об этом 15 ноября «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила около трех дня. В четырехэтажном здании, где хранятся иконы и книги, горела обстановка на площади полтора квадратных метра.

Возгорание оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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Комментарии (2)

-4°
Грешат-с...
264012601
Вот так под видом пожара и спи...ли иконки. Это как с горящими складами боеприпасов.
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