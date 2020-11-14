В Петербурге зарегистрировали более полусотни новых смертей от COVID-19. Их общее число превысило 4,5 тысячи

Более полусотни петербуржцев с коронавирусом скончались за сутки, их общее число с начала пандемии превысило 4,5 тысячи. Об этом 14 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленной статистике, за последние 24 часа в городе зарегистрировали 64 новые смерти среди пациентов больниц, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 4 510.

В России за сутки зафиксировали 391 умершего с COVID-19, их общее число выросло до 32 834.

Петербург тем временем продолжает приближаться к ежедневному двухтысячному приросту ковидных больных.