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14.11.2020 11:12
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В Петербурге зарегистрировали более полусотни новых смертей от COVID-19. Их общее число превысило 4,5 тысячи

Более полусотни петербуржцев с коронавирусом скончались за сутки, их общее число с начала пандемии превысило 4,5 тысячи. Об этом 14 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленной статистике, за последние 24 часа в городе зарегистрировали 64 новые смерти среди пациентов больниц, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 4 510.

В России за сутки зафиксировали 391 умершего с COVID-19, их общее число выросло до 32 834.

Петербург тем временем продолжает приближаться к ежедневному двухтысячному приросту ковидных больных.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Yubilar
А как мы будем бояться того, о чем не знаем?
USSR_forever
-368 10.11, -432 11.11, -439 12.11, -411 13.11, -391 14.11..... за 5 дней страна потеряла 2041 своих граждан.... у нас война? =/ ..... ужасные цифры ужасной власти.
Вася ПУПКИН
Не за сутки умерли, а комиссия их за последние сутки признала умершими из-за ковида
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