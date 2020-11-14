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14.11.2020 11:04
88
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Еще плюс сто. Петербург приближается к ежедневному двухтысячному приросту ковидных больных

В Петербурге за сутки зафиксировано 1852 новых случая заражения коронавирусом. Всего по стране суточный прирост 22 702 человека.

Общее число зараженных в Северной столице после обновления статистики 14 ноября — 79 760 человек.

Проверили на ковид за день 41645 горожан, выписали 943 переболевших.

Общая статистика по стране превысила 1,9 млн больных. Из них почти полмиллиона активны.

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Комментарии (88)

Sergik7
Например, в 1977-78 в ссср была вспышка китайского гриппа, которого потом назвали «русским гриппом». Заболевали в основном молодые люди до 25 лет, т.е. те, кто ранее вообще не болел любым орви. Сейчас ситуация совершенно обратная и непредсказуемая. Берегите себя и близких!!!
260751921
А почему не написать, еще плюс 100 и Петербург приближается к 1000 выздоровшим в день?
Как же вы надоели недожурналисты, недополитики
262060021
Из этих 2 тысяч 1500 будет орви
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