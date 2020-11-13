Тихановская назвала Лукашенко террористом и объявила народный трибунал

«Народное Антикризисное Управление совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработали централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белорус сможет отправить в нее свидетельства беззакония», — написала оппозиционер 13 ноября в своём Telegram-канале и отметила, что «пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений — голос большинства». Требовать справедливого, в рамках существующего закона, суда для «виновных» по итогам онлайн-голосования предлагается во время массового марша.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о «народном трибунале» и призвала белорусов сообщать о случаях беззакония властей через специальную платформу.

Независимые профсоюзы она призвала проявить солидарность и отстаивать коллег, которым угрожают увольнением за протесты

Также Тихановская добивается для президента республики Александра Лукашенко статуса террориста.

«Наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», — написала она. Какие именно организации за рубежом задействованы в этом процессе, она не уточнила.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится «цветных революций» в стране. Он планирует рассказать о готовящихся изменениях в конституцию страны на предстоящем Всебелорусском народном собрании.