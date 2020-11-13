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13.11.2020 14:28
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«Просто нет революционеров». Лукашенко не боится «цветного» переворота в Белоруссии

В Белоруссии пытаются совершить неконституционный переворот после выборов, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, «цветных революций», — цитирует 13 ноября заявление Александра Лукашенко TUT.by.

По его словам, он не боится попыток смены власти, так как республика состоялась как государство. Он уверен, что у Белоруссии есть «политический вес и серьезный экономический потенциал».

«Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко и раньше заявлял о попытках «цветной революции» в стране.

Сегодня, 13 ноября, в Минске и других городах проходят акции протеста в память погибшего Романа Бондаренко.

По данным ЦИК, победу на выборах в Белоруссии одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская официально получила 10,09%.

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Комментарии (8)

Edrosos_Razvorov
Вместе мы придем к победе кумовской клептократии.
kоt-obormot
Божиею поспе́шествующею милостию, Мы, Лукаш Кортопельный, Император и Самодержец Беларуси....
Печенеги и половцы
Никакой он не президент, а что он говорит, уже никакого смысла не имеет, события будут развиваться не по его сценарию
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