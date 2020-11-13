«Просто нет революционеров». Лукашенко не боится «цветного» переворота в Белоруссии
В Белоруссии пытаются совершить неконституционный переворот после выборов, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, «цветных революций», — цитирует 13 ноября заявление Александра Лукашенко TUT.by.
По его словам, он не боится попыток смены власти, так как республика состоялась как государство. Он уверен, что у Белоруссии есть «политический вес и серьезный экономический потенциал».
По данным ЦИК, победу на выборах в Белоруссии одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская официально получила 10,09%.