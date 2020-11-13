«Просто нет революционеров». Лукашенко не боится «цветного» переворота в Белоруссии

По его словам, он не боится попыток смены власти, так как республика состоялась как государство. Он уверен, что у Белоруссии есть «политический вес и серьезный экономический потенциал».

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, «цветных революций», — цитирует 13 ноября заявление Александра Лукашенко TUT.by.

В Белоруссии пытаются совершить неконституционный переворот после выборов, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко и раньше заявлял о попытках «цветной революции» в стране.

Сегодня, 13 ноября, в Минске и других городах проходят акции протеста в память погибшего Романа Бондаренко.