Обязательный поисковик для смартфонов и других гаджетов правительство РФ выберет летом 2021 года

Правительство Российской Федерации с 1 июля 2021 года получит право самостоятельно определять поисковую систему, которую производители смартфонов, компьютеров, планшетов и другой сложной электроники будут обязаны предустанавливать на устройства для продажи в России.



Соответствующая поправка одобрена комитетом Госдумы по экономической политике, следует из законопроекта, опубликованного 13 ноября на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.

«Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поиска информации, должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, определяемой Правительством Российской Федерации», — гласит подготовленная ко второму чтению поправка депутата от ЛДПР Сергея Жигарева.