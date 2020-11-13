Обязательный поисковик для смартфонов и других гаджетов правительство РФ выберет летом 2021 года
Правительство Российской Федерации с 1 июля 2021 года получит право самостоятельно определять поисковую систему, которую производители смартфонов, компьютеров, планшетов и другой сложной электроники будут обязаны предустанавливать на устройства для продажи в России.
Соответствующая поправка одобрена комитетом Госдумы по экономической политике, следует из законопроекта, опубликованного 13 ноября на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.
«Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поиска информации, должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, определяемой Правительством Российской Федерации», — гласит подготовленная ко второму чтению поправка депутата от ЛДПР Сергея Жигарева.
Предполагается, что она вступит в силу 1 июля 2021 года.
В марте 2020 года Госдума отложила вступление в силу закона о предустановке обязательных программ на мобильные гаджеты из-за коронавируса. Требования закона должны были начать действовать в июле. В июне ФАС ходатайствовала перед правительством о том, чтобы были сделаны исключения для планшетов и умных часов.
В понедельник, 9 ноября, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и «умные телевизоры». Бизнес указывал на то, что российские чиновники до сих пор не объяснили ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО. Закон вступает в силу 1 января 2021 года.