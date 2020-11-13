«Твердолобые». Медик назвал самых опасных распространителей коронавируса

Почему медицинские маски следует носить всем поголовно, объяснил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, самыми опасными распространителями COVID-19 являются те, кто переболел им и после этого отказывается носить маски.

«Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — объяснил Карабиненко «Ленте.ру». Даже после болезни инфекция сохраняется в верхних дыхательных путях. «Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — цитирует издание 13 ноября слова медика.