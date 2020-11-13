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13.11.2020 08:42
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«Твердолобые». Медик назвал самых опасных распространителей коронавируса

Почему медицинские маски следует носить всем поголовно, объяснил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, самыми опасными распространителями COVID-19 являются те, кто переболел им и после этого отказывается носить маски.

«Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — объяснил Карабиненко «Ленте.ру». Даже после болезни инфекция сохраняется в верхних дыхательных путях. «Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — цитирует издание 13 ноября слова медика.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказывал, что очень часто коронавирус распространяют дети и подростки: многие болеют бессимптомно, но выделяют достаточно вируса, чтобы заразить окружающих.

12 ноября в России число заболевших COVID-19 второй раз с начала пандемии превысило 21 тысячу человек. В Петербурге за последние сутки было выявлено 1667 случаев заражения, это новый рекорд.

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Комментарии (36)

262126571
Количество комментариев узколобых зашкаливает, как видно. Вот поэтому в России и ситуация такая с пандемией.
DoctorDobro
Если болеет, пусть и без симптомов, то заразит минимум пару человек. Потому и маску в общественных местах носить надо, никто ж не знает про себя, есть у него инфекция или нет. Можно ли заболеть повторно, тоже пока неясно.
0k0
Удивляет обилие доморощенных конспирологов.

Если уверены, что маски придумали только чтобы наварить на вас бабла - сшейте их сами из старой простынки в два слоя и стирайте себе вместе с носками пару масок в день. А еще маски не позволят тоталитарной власти следить за вами через камеры в метро. Сделай гадость Биллугейцу - надень маску!
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