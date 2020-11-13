Швеция признала, что прогноз по второй волне коронавируса провалился

Как передаёт 13 ноября РБК со ссылкой на The Financial Times, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в скандинавских странах, вводивших ограничительные меры, за счёт выработки коллективного иммунитета. Однако сейчас число заразившихся коронавирусом в Швеции растёт быстрее, чем в других государствах Европы: каждый пятый тест на ковид в Стокгольме оказывается положительным.

Вирусолог Лена Эйнхорн заявляет, что выбранная стратегия борьбы с COVID-19 провалилась. Весной, напомним, шведские власти отказались от строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само благодаря коллективному иммунитету. «Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения коронавирусом] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет», — отметила Эйнхорн.

В Швеции на сегодняшний день выявлено более 171 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 6122 человек. Для сравнения, в Финляндии, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели 18,5 тысячи человек, в Норвегии — 27,2 тысячи.