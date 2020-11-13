Утром Меркурий покажется любопытным и глазастым. На поиски «неуловимой» планеты будет 60 минут

В ближайшие дни у петербуржцев есть возможность поймать в небе Меркурий - планету, которая обычно прячется от телескопов в солнечных лучах. Смотреть надо утром и на юго-восток.

Как сообщает Московский планетарий, 13 и 14 ноября - лучшее время для наблюдения за Меркурием, который отходит от Солнца на такое расстояние, что становится заметен на фоне зари без телескопа.

«Чтобы отыскать Меркурий нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру, мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу, на этой линии у горизонта (если нет облаков) найдете Меркурий», - инструктируют в планетарии и воодушевляют. «Наступило время попытаться «поймать» неуловимую планету и стать немного радостнее».