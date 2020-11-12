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12.11.2020 23:23
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Число жертв коронавирусной инфекции в Москве превысило 7 600

В московскую статистику коронавирусных смертей попали ещё 70 человек. Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в столице от COVID-19 за весь период пандемии скончались 7 643 человека. Это четверть всех летальных исходов, которые подтверждены в России. Всего в стране умерли 32 102 человека.

В Петербурге третий день подряд фиксируют более полусотни смертей в сутки. Так, за последние 24 часа подтвердили 68 умерших от коронавируса. Общее число смертей в городе составляет 4 385. Глава Комздрава Дмитрий Лисовец в первом интервью «Фонтанке» рассказал, что если до Нового года заболеваемость продолжит расти, то никаких коек не хватит.

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Комментарии (2)

virusanet
что за жертвы чего?
возраст, хронические болезни, социальное положение?
syshsun
"...то никаких коек не хватит."
Да ладно,я и как простой пенс,тоже самое могу сказать
Это если ничего не делать и видимость активной борьбы создавать.
А еще один,в бункере,вообще не "мяу".
Может его и нет там.
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