Число жертв коронавирусной инфекции в Москве превысило 7 600

В московскую статистику коронавирусных смертей попали ещё 70 человек. Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в столице от COVID-19 за весь период пандемии скончались 7 643 человека. Это четверть всех летальных исходов, которые подтверждены в России. Всего в стране умерли 32 102 человека.

В Петербурге третий день подряд фиксируют более полусотни смертей в сутки. Так, за последние 24 часа подтвердили 68 умерших от коронавируса. Общее число смертей в городе составляет 4 385. Глава Комздрава Дмитрий Лисовец в первом интервью «Фонтанке» рассказал, что если до Нового года заболеваемость продолжит расти, то никаких коек не хватит.