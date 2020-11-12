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12.11.2020 23:03
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Бронеавтомобиль «Тигр» с российским патрулём попытались подорвать в Сирии

Бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции попытались подорвать в Сирии во время патрулирования, сообщает вечером 12 ноября Минобороны России.

212 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Деръа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства. Бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции получил незначительные повреждения и остался на ходу. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — сообщают российские военные.

Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации, добавили в МО РФ.

Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента.

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