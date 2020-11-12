Возвращение домой после рабочего дня для тех, кто едет через Красногвардейский район Петербурга, затягивается на неопределённый срок. Общественный транспорт в вечерний час пик 12 ноября застрял в плотной пробке.

О парализованном движении на Муринской дороге «Фонтанке» около десяти часов вечера сообщили читатели. По их словам, растущую пробку в районе остановки «Проспект Маршака» наблюдают не первый час, за это время друг за другом выстроились порядка двадцати пассажирских автобусов.

«Водители автобусов повыходили. Все стоят», - рассказывают в «Яндекс.Разговорчиках» и подсказывают возможную причину. - «Автобус прижал легковушку». На аварию на съезде с КАД также ссылаются водители маршруток, которым приходится объяснять затор проезжающим мимо автомобилистам.