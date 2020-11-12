В США перенесён старт тяжелой ракеты Atlas V с секретным спутником

В США перенесён старт тяжелой ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101 на борту, об этом 12 ноября сообщает компания-оператор пуска United Launch Alliance (ULA).

«В связи непогодой из-за урагана «Эта» запуск перенесен на 13 ноября в 17:13 по времени Восточного побережья США (14 ноября в 02:13 мск), следует из сообщения компании.

Запуск тяжелого американского разведывательного спутника NROL-101 неоднократно переносился. Первоначально его планировалось осуществить еще 3 ноября, но старт перенесли на сутки из-за возникшей утечки в наземной системе кондиционирования полезной нагрузки. Уже 4 ноября старт вновь отложили, из-за проблемы в наземной системе подачи жидкого кислорода. Затем ему помешал ураган вблизи Флориды.