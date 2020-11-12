FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 20:07
0
Печать

Врач назвал период наибольшей заразности больных коронавирусом

Врач-педиатр высшей категории и ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского» обозначил период, когда заражённый коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих. Наиболее активно носитель распространяет COVID-19 за несколько дней до проявления симптомов, заявил Евгений Комаровский.

«То есть главный человек, который распространяет вирус, он (внешне) здоров. После того, как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», - сказал специалист.

Ранее и ряд других российские медиков утверждали, что наиболее опасен носитель вируса за пару дней до и пару дней после появления симптомов болезни. Именно поэтому, подчёркивают специалисты, даже не имея внешних проявлений болезни, следует соблюдать меры безопасности, не забывать о социальной дистанции, носить маску.

В России с начала пандемии диагностировано 1,858 миллиона случаев COVID-19, умерли более 32 тысяч человек. В Петербурге показатели выросли до 76 152 и 4 385 соответственно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний