Врач назвал период наибольшей заразности больных коронавирусом

Врач-педиатр высшей категории и ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского» обозначил период, когда заражённый коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих. Наиболее активно носитель распространяет COVID-19 за несколько дней до проявления симптомов, заявил Евгений Комаровский.



«То есть главный человек, который распространяет вирус, он (внешне) здоров. После того, как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», - сказал специалист.

