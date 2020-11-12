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12.11.2020 18:49
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Илья Колмановский расскажет, как научить коллектив принимать умные решения

«Мы живем в мире, в котором трудно оставаться гением-одиночкой», — говорит биолог Колмановский. Но как принимать умные коллективные решения, если еще в XIX веке ученые констатировали: толпа глупее каждого отдельно взятого человека из этой толпы. 18 ноября слушаем лекцию в «Прямой речи» онлайн. 16+

Фото: pixabay.com/

В 1906 году Френсис Гальтон, британский социолог (а также географ, психолог, антрополог, кузен Дарвина и основоположник евгеники), оказался на одной сельхозярмарке. Там проводилась лотерея: фермеры и просто посетители должны были угадать, сколько из конкретной коровы получится мяса. По отдельности все промахивались. Но когда суммировали все сотни ответов, оценка оказалась невероятно точной. Это не вязалось с догмой о том, что «толпа безумна», в смысле безмозгла. Появилось понятие «мудрость толпы», наука его активно изучает начиная со второй половины ХХ века. Не просто из любопытства, а чтобы найти инструменты, делающие коллектив не глупее, чем каждый из нас, а умнее нас всех вместе взятых.

Илья Колмановский расскажет о самых известных экспериментах в этой области. Например, ряд из них показал, насколько вредит соглашательство. Сама лекция «Коллективные решения: мозг и сотрудничество» пройдет в Москве 18 ноября вживую, но будет онлайн-трансляция. Начало в 19.30.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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Комментарии (1)

ded morze
Тема "Как стать богатым в период кризиса".Ну я пошёл искать других лохов .
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