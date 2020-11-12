В Петербург с испанского курорта везут финансиста, который мог прятать за рубежом деньги из дела Слабикова

О договоренности о выдаче Елисеева 12 ноября сообщает Генпрокуратура. Его экстрадируют из Испании, где у него был дом, через Москву в Петербург. Елисеев прятался с 2017 года, когда было возбуждено уголовное дело. Его задержали в курортном городе Бенидорме летом 2018 года.

Генпрокуратура готовится встречать в Москве финансиста Алексея Елисеева, который был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Он управлял финансовыми потоками, которые шли от обманутых строителей.

Фабула уголовного дела такова: строители платили обязательные взносы в саморегулируемые организации, в материалах три СРО: «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Из их компенсационных фондов средства поступали в управляющую компанию «Норд-Вест Капитал», которая должна была деньги использовать и приумножить. По версии следствия, во главе СРО и управляющей компании стояли члены ОПГ, которые деньги похищали. Ростехнадзор ведет реестр СРО и выдает им лицензии.

Елисеев, считает следствие, «осуществлял общее руководство» ОПГ и, имея опыт работы в банке, отвечал за передвижения финансов по счетам, в том числе выводил деньги за рубеж, в частности в Испанию. «Совместно с организатором преступной группы осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода, а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками», — добавляет прокуратура.

Общая сумма похищенного — 5,6 млрд рублей, действовала группа с сентября 2010 года по декабрь 2016-го. По основному делу, в котором шесть обвиняемых, проходят экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь. Суд отказал им в особом порядке и одновременно изменил всем меры пресечения, с ограничением свободы они не связаны. Первое заседание прошло накануне, но было отложено из-за неявки в суд потерпевших. В следующий раз стороны должны встретиться 7 декабря.