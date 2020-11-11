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11.11.2020 19:04
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Стало известно, сколько россиян уже успели привиться вакциной «Спутник V»

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после регистрации в России вакцины «Спутник V» ею были привиты от 45 до 50 тыс. человек.

«Если 11 августа вакцина была зарегистрирована, на сегодняшний день провакцинировано этим препаратом около 45–50 тысяч человек», — цитирует Гинцбурга 11 ноября «Газета.ru».

Он отметил, что большинство привитых — граждане из группы риска, в том числе и врачи, которые работают в «красной зоне».

В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот. Её эффективность по итогам клинических испытаний составила 92%. Нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

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Комментарии (3)

Skazochny
Как то скромно, написали бы 15-25 миллионов
кто-то страшный
Главное, чтобы обнуление не входило в список побочных эффектов.
260696441
Надо было назвать вакцину рывок-5 или прорыв-3. тогдаб эффективность была 145%
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