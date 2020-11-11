Стало известно, сколько россиян уже успели привиться вакциной «Спутник V»

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после регистрации в России вакцины «Спутник V» ею были привиты от 45 до 50 тыс. человек.



«Если 11 августа вакцина была зарегистрирована, на сегодняшний день провакцинировано этим препаратом около 45–50 тысяч человек», — цитирует Гинцбурга 11 ноября «Газета.ru».

Он отметил, что большинство привитых — граждане из группы риска, в том числе и врачи, которые работают в «красной зоне».



В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот. Её эффективность по итогам клинических испытаний составила 92%. Нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

