Мурашко: «Вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» начала распространяться по регионам России, запускается её массовое производство, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 11 ноября.
«Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — цитирует выступление Мурашко РИА Новости на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
По словам министра, эффективность российской вакцины по итогам клинических испытаний составила 92%. Нежелательных побочных эффектов выявлено не было.
11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.