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11.11.2020 16:06
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Мурашко: «Вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» начала распространяться по регионам России, запускается её массовое производство, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 11 ноября.

«Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — цитирует выступление Мурашко РИА Новости на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

По словам министра, эффективность российской вакцины по итогам клинических испытаний составила 92%. Нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (2)

p-ro100
Одна дочь президента в эксперименте поучаствовала, а вторая что же, так и живёт под угрозой заражения?
А сам президент? Уж, коли дочь решилась, то и ему негоже отсиживаться в окопе.
spb7771250
Бла-бла-бла. Результаты 3 стадии где? Развенчание слухов о проблемах на производстве где? А то, что в РФ переставили местами третью фазу испытаний и бюрократическую "регистрацию вакцины" это, конечно, хорошо, но как-то странно выглядит. Ни в коем случае не пытаюсь ругать вакцину и ее разработчиков, но к управленцам есть вопросы...
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