Креативом займутся на уровне администрации президента. Для развития индустрий формируют рабочую группу
При администрации президента будет создана рабочая группа по развитию креативных индустрий. Об этом 11 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве, сказал её первый замруководителя Сергей Кириенко.
Он возглавит рабочую группу вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Договорённость об этом уже достигнута.
«Работать это будет всерьез, если это будет совместной группой, объединяющей представителей министерств, ведомств и представителей креативных индустрий», — пояснил цели Кириенко. Цитату приводит ТАСС.
Сообщается, что создать рабочую группу предложили сами представители креативных индустрий, то есть тех отраслей, которые занимаются творчеством и при этом обладают промышленным потенциалом. К таким, в числе прочих, относятся дизайн, кино, музыка, архитектура, сферы IT и массмедиа. Когда именно будет сформирована группа и кто войдёт в её состав, пока что не сообщается.