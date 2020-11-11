Креативом займутся на уровне администрации президента. Для развития индустрий формируют рабочую группу

При администрации президента будет создана рабочая группа по развитию креативных индустрий. Об этом 11 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве, сказал её первый замруководителя Сергей Кириенко.



Он возглавит рабочую группу вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Договорённость об этом уже достигнута.



«Работать это будет всерьез, если это будет совместной группой, объединяющей представителей министерств, ведомств и представителей креативных индустрий», — пояснил цели Кириенко. Цитату приводит ТАСС.

