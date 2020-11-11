Сын однокурсника Путина возглавил «РусГидро» вместо перешедшего в Минэнерго Шульгинова
Совет директоров ПАО «РусГидро» назначил исполняющим обязанности председателя правления — гендиректора компании Виктора Хмарина, сына однокурсника Владимира Путина, почетного консула Сейшельских островов в Петербурге. Об этом 11 ноября пишет РБК.
Как сообщил близкий к совету директоров источник издания, для утверждения Хмарина на этом посту необходима директива государства, на оформление которой требуется время. Источник газеты в правительстве подтвердил информацию о назначении.
«РусГидро» — одна из крупнейших энергетических компаний. Ей принадлежит более 400 электростанций, в том числе более 90 объектов возобновляемой энергетики, установленной мощностью 38 ГВт.
Виктор Хмарин пришел в «РусГидро» в 2015 году на должность заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, с 2019 года он вошел в правление и стал первым заместителем гендиректора. До этого он занимал пост советника первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, а еще ранее — работал заместителем директора по развитию бизнеса компании «Вита-Х», принадлежащей Хмарину-старшему.
Бывший глава «РусГидро» Николай Шульгинов был назначен министром энергетики РФ вместо Александра Новака, который перешел на должность вице-премьера по ТЭК.