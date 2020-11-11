Сын однокурсника Путина возглавил «РусГидро» вместо перешедшего в Минэнерго Шульгинова

Совет директоров ПАО «РусГидро» назначил исполняющим обязанности председателя правления — гендиректора компании Виктора Хмарина, сына однокурсника Владимира Путина, почетного консула Сейшельских островов в Петербурге. Об этом 11 ноября пишет РБК.



Как сообщил близкий к совету директоров источник издания, для утверждения Хмарина на этом посту необходима директива государства, на оформление которой требуется время. Источник газеты в правительстве подтвердил информацию о назначении.