В Петербурге и Ленинградской области ищут следы тибетских мастифов. По словам хозяйки, двух породистых сук увели с территории конюшни мать и дочь, уверенные, что смогут обеспечить животным лучшую жизнь.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне в Волосовский ОМВД обратилась 35-летняя петербурженка Юлия, которая ещё утром была хозяйкой двух сук породы тибетский мастиф. Собаки вольготно жили на территории конюшни в деревне Муратово, откуда и исчезли в среду около четырёх-пяти часов вечера. Материальный ущерб заявительница оценила в 60 тысяч рублей.