Петербургская полиция ищет Маню и Руну. Пара мастифов приглянулась настойчивым поклонницам канистерапии
В Петербурге и Ленинградской области ищут следы тибетских мастифов. По словам хозяйки, двух породистых сук увели с территории конюшни мать и дочь, уверенные, что смогут обеспечить животным лучшую жизнь.
Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне в Волосовский ОМВД обратилась 35-летняя петербурженка Юлия, которая ещё утром была хозяйкой двух сук породы тибетский мастиф. Собаки вольготно жили на территории конюшни в деревне Муратово, откуда и исчезли в среду около четырёх-пяти часов вечера. Материальный ущерб заявительница оценила в 60 тысяч рублей.
Собак зовут Маня и Руна. Юлия рассказала нашему изданию, что обеих взяли весной уже взрослыми, при этом Руне потребовалась особенное отношение — она нуждалась в реабилитации и дичилась всего. Юлия полагает, что животных могли забрать мать и дочь из Петербурга. Обе частые гостьи конюшни, мастифы покорили их настолько, что женщины брали их на прогулку, объясняя это терапией. Позже предложили хозяйке продать собак, но получили отказ.
По словам петербурженки, Маню и Руну в компании женщин видел один из рабочих конюшни. Мать и дочь будто бы заявили, что с ними мастифам будет лучше.