Скоростное шоссе — быстрый и удобный путь для тех, кто собрался в дальнее автопутешествие, например, из Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева». Чтобы поездка была безопасной, необходимо соблюдать правила. Они становятся особенно важны, если в дороге вас настигает дождь, снег, туман или другое погодное явление, усложняющее жизнь водителям.

Тест для водителей: Готовы ли вы выехать на трассу в непогоду?

Прежде чем отправиться в путь, проверьте свои знания, ответив на 10 практических вопросов о безопасном вождении, поведении на трассе и водительском этикете. Ведь даже тот, кто чувствует себя за рулем совершенно уверенно, может что-то забыть или упустить.

Зима на трассе начинается раньше, чем в городе. Уже за КАД температура резко падает, поэтому, выезжая на автомобиле из Петербурга, готовьтесь к более суровым условиям и помните, что дождь здесь может означать снег там.

Скоростную трассу М-11 тщательно обслуживают и оперативно очищают после снегопадов — этим занимается Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад (ОСА СЗ). Однако мы рекомендуем водителям соблюдать простые правила безопасности в холодное время года: