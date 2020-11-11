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11.11.2020 13:35
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Тест для водителей: Готовы ли вы выехать на трассу в непогоду?

Скоростное шоссе — быстрый и удобный путь для тех, кто собрался в дальнее автопутешествие, например, из Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева». Чтобы поездка была безопасной, необходимо соблюдать правила. Они становятся особенно важны, если в дороге вас настигает дождь, снег, туман или другое погодное явление, усложняющее жизнь водителям.

Прежде чем отправиться в путь, проверьте свои знания, ответив на 10 практических вопросов о безопасном вождении, поведении на трассе и водительском этикете. Ведь даже тот, кто чувствует себя за рулем совершенно уверенно, может что-то забыть или упустить.

Зима на трассе начинается раньше, чем в городе. Уже за КАД температура резко падает, поэтому, выезжая на автомобиле из Петербурга, готовьтесь к более суровым условиям и помните, что дождь здесь может означать снег там.

Скоростную трассу М-11 тщательно обслуживают и оперативно очищают после снегопадов — этим занимается Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад (ОСА СЗ). Однако мы рекомендуем водителям соблюдать простые правила безопасности в холодное время года:

1. Обязательно используйте резину по сезону.

2. Постарайтесь заправиться до въезда на автомагистраль и запаситесь канистрой с бензином.

3. Залейте качественную незамерзающую «омывайку».

4. Не выключайте ближний свет фар даже днем. Иногда необходимо использовать передние и задние противотуманные фары.

5. Двигайтесь плавно, без резких маневров, не превышая скорость. Соблюдайте дистанцию с большим запасом.

6. Обращайте внимание на информационные табло.

7. Держитесь на разумном расстоянии от снегоуборочной техники и не пытайтесь проскользнуть мимо нее.

8. В случае очень сильного дождя или снега сбавьте скорость, включите аварийную сигнализацию и остановитесь на ближайшей площадке отдыха (они расположены каждые 20 км). На всех площадках отдыха есть теплые туалеты, на 665, 423, 258 км М-11 — кафе.

Материал подготовлен специально для ООО «Магистраль двух столиц»

В материале использованы фотографии, предоставленные компанией ООО «Магистраль двух столиц», также из фотобанков: freepik.com, pixabay.com.

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