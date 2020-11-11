Тест для водителей: Готовы ли вы выехать на трассу в непогоду?
Скоростное шоссе — быстрый и удобный путь для тех, кто собрался в дальнее автопутешествие, например, из Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева». Чтобы поездка была безопасной, необходимо соблюдать правила. Они становятся особенно важны, если в дороге вас настигает дождь, снег, туман или другое погодное явление, усложняющее жизнь водителям.
Прежде чем отправиться в путь, проверьте свои знания, ответив на 10 практических вопросов о безопасном вождении, поведении на трассе и водительском этикете. Ведь даже тот, кто чувствует себя за рулем совершенно уверенно, может что-то забыть или упустить.
Зима на трассе начинается раньше, чем в городе. Уже за КАД температура резко падает, поэтому, выезжая на автомобиле из Петербурга, готовьтесь к более суровым условиям и помните, что дождь здесь может означать снег там.
Скоростную трассу М-11 тщательно обслуживают и оперативно очищают после снегопадов — этим занимается Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад (ОСА СЗ). Однако мы рекомендуем водителям соблюдать простые правила безопасности в холодное время года:
1. Обязательно используйте резину по сезону.
2. Постарайтесь заправиться до въезда на автомагистраль и запаситесь канистрой с бензином.
3. Залейте качественную незамерзающую «омывайку».
4. Не выключайте ближний свет фар даже днем. Иногда необходимо использовать передние и задние противотуманные фары.
5. Двигайтесь плавно, без резких маневров, не превышая скорость. Соблюдайте дистанцию с большим запасом.
6. Обращайте внимание на информационные табло.
7. Держитесь на разумном расстоянии от снегоуборочной техники и не пытайтесь проскользнуть мимо нее.
8. В случае очень сильного дождя или снега сбавьте скорость, включите аварийную сигнализацию и остановитесь на ближайшей площадке отдыха (они расположены каждые 20 км). На всех площадках отдыха есть теплые туалеты, на 665, 423, 258 км М-11 — кафе.
Материал подготовлен специально для ООО «Магистраль двух столиц»
В материале использованы фотографии, предоставленные компанией ООО «Магистраль двух столиц», также из фотобанков: freepik.com, pixabay.com.