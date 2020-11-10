Количество жертв коронавируса в Москве превысило 7500 человек

За последние сутки в Москве зафиксировали смерти еще 73 пациентов с COVID-19. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв коронавируса в столице достигло 7502 человек. Отметим, смертность в Москве остается в последние дни примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 68 умерших.



В Петербурге сегодня утром оперштаб сообщил о 62 подтвержденных смертях от коронавируса за сутки. По стране на утро 10 ноября за 24 часа жертвами COVID-19 признали 386 человек — всего на три меньше рекорда, установленного 4 ноября.

