Ещё 62 умерших петербуржца признаны жертвами коронавируса

Летальная коронавирусная статистика Петербурга пополнилась смертями 62 человек. Об этом свидетельствуют свежие денные оперативного штаба, опубликованные 10 ноября.

Всего в стране за последние сутки жертвами COVID-19 признаны 386 человек. Это не рекорд, но довольно близкое к нему число. абсолютный максимум с начала пандемии был зафиксирован 4 ноября. Тогда за 24 часа ковидными назвали 389 смертей.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерло более 31 тысячи человек.