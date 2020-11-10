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10.11.2020 11:15
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Ещё 62 умерших петербуржца признаны жертвами коронавируса

Летальная коронавирусная статистика Петербурга пополнилась смертями 62 человек. Об этом свидетельствуют свежие денные оперативного штаба, опубликованные 10 ноября.

Всего в стране за последние сутки жертвами COVID-19 признаны 386 человек. Это не рекорд, но довольно близкое к нему число. абсолютный максимум с начала пандемии был зафиксирован 4 ноября. Тогда за 24 часа ковидными назвали 389 смертей.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерло более 31 тысячи человек.

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