FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 18:35
1
Печать

Путин почтил память погибших в Армении летчиков минутой молчания и назвал их имена

Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память двух российских летчиков, погибших накануне в Армении. Об этом 10 ноября пишет ТАСС.

Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших и назвал их имена — майор Юрий Викторович Ищук и старший лейтенант Роман Васильевич Федин. Путин также пожелал скорейшего выздоровления выжившему, но раненному члену экипажа.

9 ноября в результате удара ПЗРК Азербайджана над Арменией был сбит российский вертолет Ми-24, погибли два летчика, третьему удалось выжить. Азербайджан принес извинения за инцидент, назвав его «случайностью». Как подчеркнул сегодня Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его, что будет проведено тщательное расследование происшествия, а виновные будут наказаны. Уже возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к службе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260561981
а что насчет жёсткого ответа сбившей стороне?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний