Путин почтил память погибших в Армении летчиков минутой молчания и назвал их имена
Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память двух российских летчиков, погибших накануне в Армении. Об этом 10 ноября пишет ТАСС.
Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших и назвал их имена — майор Юрий Викторович Ищук и старший лейтенант Роман Васильевич Федин. Путин также пожелал скорейшего выздоровления выжившему, но раненному члену экипажа.
Сочи. Минута молчания по экипажу сбитого Баку вертолета pic.twitter.com/257q6dE2MH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 10, 2020
9 ноября в результате удара ПЗРК Азербайджана над Арменией был сбит российский вертолет Ми-24, погибли два летчика, третьему удалось выжить. Азербайджан принес извинения за инцидент, назвав его «случайностью». Как подчеркнул сегодня Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил его, что будет проведено тщательное расследование происшествия, а виновные будут наказаны. Уже возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к службе.