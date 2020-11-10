Дело о сбитом российском вертолёте в Азербайджане расследуют по статье о халатном отношении к службе
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за сбитого накануне азербайджанскими военными российского вертолёта Ми-24. Об этом с 10 ноября сообщило само ведомство.
«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях)», — говорится в заявлении.
Расследованием занимается военная прокуратура Нахичеванской автономной республики.
«Прокуратура при участии военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности», — отчитались в ведомстве.
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил ход дела со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он принёс извинения семьям погибших членов экипажа и пожелал раненому военнослужащему скорейшего выздоровления.
Оба заявили о совместном расследовании инцидента.
Российский Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен. Российский МИД остался удовлетворён извинениями Азербайджана.