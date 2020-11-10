Дело о сбитом российском вертолёте в Азербайджане расследуют по статье о халатном отношении к службе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за сбитого накануне азербайджанскими военными российского вертолёта Ми-24. Об этом с 10 ноября сообщило само ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях)», — говорится в заявлении.

Расследованием занимается военная прокуратура Нахичеванской автономной республики.

«Прокуратура при участии военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности», — отчитались в ведомстве.