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10.11.2020 17:05
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Дело о сбитом российском вертолёте в Азербайджане расследуют по статье о халатном отношении к службе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за сбитого накануне азербайджанскими военными российского вертолёта Ми-24. Об этом с 10 ноября сообщило само ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях)», — говорится в заявлении.

Расследованием занимается военная прокуратура Нахичеванской автономной республики.

«Прокуратура при участии военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности», — отчитались в ведомстве.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил ход дела со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он принёс извинения семьям погибших членов экипажа и пожелал раненому военнослужащему скорейшего выздоровления.

Оба заявили о совместном расследовании инцидента.

Российский Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен. Российский МИД остался удовлетворён извинениями Азербайджана.

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Комментарии (7)

264028091
Российский вертолет, сбитый азербайджанскими ПВО, явно сигнализирует о слабости международной позиции нашего руководства. (Еще был самолет, сбитый турками.) Как-то наши союзники слишком откровенно смеются над нашими Сарматами.
260551481
"Они упали" - улыбнулся Путин.
263911361
90% погибающих в районе вооруженых конфликтов сами виноваты. Это я СОБЯНИНА перефразировал
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