Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга готова провести церемонию прощания с Игорем Москвиным, несмотря на коронавирус

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга выразил готовность провести церемонию прощания с тренером Игорем Москвиным, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом он заявил в интервью ТАСС во вторник, 10 ноября.



«Если Тамара Николаевна захочет, мы организуем церемонию прощания, как положено. Игорь Борисович был величайшим человеком, легендой СССР и России. Это был редкий человек, поэтому мы хотели бы все-таки провести церемонию прощания, чтобы проводить его в последний путь», — заявил Чопозов.

