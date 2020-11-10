Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга готова провести церемонию прощания с Игорем Москвиным, несмотря на коронавирус
Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга выразил готовность провести церемонию прощания с тренером Игорем Москвиным, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом он заявил в интервью ТАСС во вторник, 10 ноября.
«Если Тамара Николаевна захочет, мы организуем церемонию прощания, как положено. Игорь Борисович был величайшим человеком, легендой СССР и России. Это был редкий человек, поэтому мы хотели бы все-таки провести церемонию прощания, чтобы проводить его в последний путь», — заявил Чопозов.
Москвин умер в ночь с 9 на 10 ноября в возрасте 91 года.
Игорь Москвин — советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР. Знаменосец советской олимпийской команды на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр (1964 год).
Воспитал таких спортсменов, как свою жену Тамару Москвину (пятикратная чемпионка СССР и выдающийся тренер), Игоря Бобрина (чемпион Европы 1981 года), Юрия Овчинникова (чемпион СССР и бронзовый призёр чемпионата Европы 1975 года), Владимира Котина (четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы, впоследствии тренер) и многих других.