Врача поликлиники в Невском районе оштрафовали на месячную зарплату. Она не предупредила соседей ковидной пациентки
Суд в Петербурге минимально оштрафовал участкового врача поликлиники
Как сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба, на деятельность поликлиники в августе этого года поступила жалоба. Выяснилось, что в конце апреля одна из пациенток заболела коронавирусом в легкой форме, поэтому ее отправили домой. Однако живет женщина в коммунальной квартире. В заключении Роспотребнадзора сказано, что врач не выполнила своевременную изоляцию или госпитализацию пациентки, не установила границы очага заражения, не разобщила тех, кто оказался под угрозой и не дала рекомендации по дезинфекции.
Терапевт признала вину и объяснила, что заниматься всем этим у нее попросту не было времени, врачи тогда были перегружены, а пациентка переносила заболевание легко. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч — минимально прописанная для должностных лиц сумма.