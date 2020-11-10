Врача поликлиники в Невском районе оштрафовали на месячную зарплату. Она не предупредила соседей ковидной пациентки

Суд в Петербурге минимально оштрафовал участкового врача поликлиники № 8 в Невском районе. Во время первой волны она не дала рекомендации соседям по коммуналке коронавирусной пациентки.

Как сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба, на деятельность поликлиники в августе этого года поступила жалоба. Выяснилось, что в конце апреля одна из пациенток заболела коронавирусом в легкой форме, поэтому ее отправили домой. Однако живет женщина в коммунальной квартире. В заключении Роспотребнадзора сказано, что врач не выполнила своевременную изоляцию или госпитализацию пациентки, не установила границы очага заражения, не разобщила тех, кто оказался под угрозой и не дала рекомендации по дезинфекции.