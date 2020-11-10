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10.11.2020 11:18
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Врача поликлиники в Невском районе оштрафовали на месячную зарплату. Она не предупредила соседей ковидной пациентки

Суд в Петербурге минимально оштрафовал участкового врача поликлиники № 8 в Невском районе. Во время первой волны она не дала рекомендации соседям по коммуналке коронавирусной пациентки.

Как сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба, на деятельность поликлиники в августе этого года поступила жалоба. Выяснилось, что в конце апреля одна из пациенток заболела коронавирусом в легкой форме, поэтому ее отправили домой. Однако живет женщина в коммунальной квартире. В заключении Роспотребнадзора сказано, что врач не выполнила своевременную изоляцию или госпитализацию пациентки, не установила границы очага заражения, не разобщила тех, кто оказался под угрозой и не дала рекомендации по дезинфекции.

Терапевт признала вину и объяснила, что заниматься всем этим у нее попросту не было времени, врачи тогда были перегружены, а пациентка переносила заболевание легко. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч — минимально прописанная для должностных лиц сумма.

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Комментарии (4)

Igorius
Какой же надо быть мерзостью, чтобы подать в суд на участкового врача поликлиники, что типа он "рекомендаций по дезинфекции не выдал". Эти люди сейчас сутками по больным мотаются, выжатые как лимон, за зарплату, за которую не всякий в офисе согласится сидеть. А теперь еще и штраф в размере месячного оклада...
zlopopik
Идиотизм
Ольга Павлова
Экий бред! Дело было в апреле, за каким-то чёртом август приплели- в августе шизанутые соседи проснулись?!!
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