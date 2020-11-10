МИД РФ «позитивно оценил» реакцию Азербайджана на сбитый над Арменией российский вертолет

Россия «позитивно оценивает» извинения Азербайджана за сбитый над Арменией российский вертолет. Об этом в ночь на 10 ноября заявили в МИД РФ.



«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», - говорится в коротком сообщении дипломатов.



Ранее Азербайджан официально признал, что сбил российский вертолет Ми-24, уточнив, что это было сделано «случайно». Азербайджанские власти уже возбудили уголовное дело, пообещали наказать виновных и выплатить компенсации России.

