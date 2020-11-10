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10.11.2020 00:20
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МИД РФ «позитивно оценил» реакцию Азербайджана на сбитый над Арменией российский вертолет

Россия «позитивно оценивает» извинения Азербайджана за сбитый над Арменией российский вертолет. Об этом в ночь на 10 ноября заявили в МИД РФ.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», - говорится в коротком сообщении дипломатов.

Ранее Азербайджан официально признал, что сбил российский вертолет Ми-24, уточнив, что это было сделано «случайно». Азербайджанские власти уже возбудили уголовное дело, пообещали наказать виновных и выплатить компенсации России.

Российский Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен.

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Комментарии (5)

Владислав М
И сколько будет компенсация, жалкие 1,5 млн. вечнодеревянных, или 1,5 млн. долларов, как в США?
EBAT
"Позитива то сколько..." опять партийный кокс завезли?
Евгений Литвинец
И такие благодарные Санкт-Петербуржцы должны с утра Вторника, 10 Ноября 2020 года в очередь стоять перед домом главы Азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге (забыл, как его зовут) чтобы лично выразить благодарность за ай, какое хорошее извинение Азербайджана за сбитый вертолёт. Ну не вертолёт и был, зато какой хороший овощь есть в Питербург, и цена хороший, вай, налоги то не платил с него, всем харашо. Проснитесь уже.
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