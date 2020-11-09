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09.11.2020 20:32
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Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт над Арменией, и пообещал компенсацию

Баку признал, что российский вертолёт был сбит военными Азербайджана, это произошло случайно. Соответствующее заявление 9 ноября сделало министерство иностранных дел республики.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против России», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как объясняют в МИД, российский Ми-24 летел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в Карабахе продолжаются активные боевые столкновения. Российских вертолётов ранее в этом районе не видели, опознать его помешала темнота: полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Дежурные боевые расчёты Азербайджана ждали провокаций и приняли решение открыть огонь на поражение. Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен.

Азербайджан желает скорейшего выздоровления пострадавшему, приносит соболезнования семьям погибших и обещает выплатить компенсацию.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (57)

Иван Вахрушев
плешивая мерзкая ТBАРЬ как обычно, отмалчивается. путинцы проглотят, как после сбития самолета турками в 2015 и зверского убийства ими российского военного летчика, как после сбития жuдами самолета c российскими военными в сентябре 2018, как у убитым послом России Карлиным в Турции, как с американами, укатавшими 300 ихтамнетов в Сирии, итд. утруться потому, что путин-это вражеская гнида и троянский конь США и жuдостана и агент ЦРУ и Моссад. будет продолжать давить и удушать Русских масками-намордниками и вакцинами.
EveReady
Вертолет был сбит в армянском поселке, который находится прямо на границе с Нахичеванской автономией. Вертолет сопровождал автоколонну на базу в Гюмри, как утверждают наши. Правда до Гюмри там 200 км...
Антон Вольский
Какая компенсация, вертолет сбит на территории ОДКБ, нужен ответеый мощный удар по айзерам. Но у нас же фейковый трусливый министр обороны Шойгу , он не Шойгу он Кожугед!!!! Позорище для страны, такое унижение((((
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