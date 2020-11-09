Баку признал, что российский вертолёт был сбит военными Азербайджана, это произошло случайно. Соответствующее заявление 9 ноября сделало министерство иностранных дел республики.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против России», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как объясняют в МИД, российский Ми-24 летел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в Карабахе продолжаются активные боевые столкновения. Российских вертолётов ранее в этом районе не видели, опознать его помешала темнота: полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.