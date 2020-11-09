Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт над Арменией, и пообещал компенсацию
Баку признал, что российский вертолёт был сбит военными Азербайджана, это произошло случайно. Соответствующее заявление 9 ноября сделало министерство иностранных дел республики.
«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против России», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Как объясняют в МИД, российский Ми-24 летел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в Карабахе продолжаются активные боевые столкновения. Российских вертолётов ранее в этом районе не видели, опознать его помешала темнота: полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.
Дежурные боевые расчёты Азербайджана ждали провокаций и приняли решение открыть огонь на поражение. Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. Погибли два человека, ещё один ранен.
Азербайджан желает скорейшего выздоровления пострадавшему, приносит соболезнования семьям погибших и обещает выплатить компенсацию.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.