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09.11.2020 20:14
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Минобороны РФ: Российский вертолёт был сбит в Армении вне зоны боевых действий

Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя крушение вертолёта и гибель людей.

Фото: МЧС Армении
Фото: МЧС Армении
Фото: МЧС Армении

В данный момент оборонное ведомство выясняет, как именно это произошло. Ереван также готов помочь в расследовании.

Как сообщило министерство обороны РФ ранее, российский военный вертолёт был сбит 9 ноября из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате два человека погибли, один получил ранения. Как рассказали в МЧС Армении, Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. «Пожар был локализован в 19:48, потушен в 20:11», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Азербайджан взял под контроль город Шуши в Карабахе. Армения настаивает, что бои за Шуши продолжаются.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (19)

altnec
А тех, кто им гарантировал жизнь, лицом в землю и ногой в шею.
263836471
Это пятое воздушное судно, потерянное за рубежами России в последние пять лет!
Первый СУ-24, сбит турками, второй сам упал при заходе на посадку на наш "адмирал Кузнецов", третий - сбит сирийцами по наводке израильтян, четвёртый - Ту-154, разбился при вылете от нас в Сирию, сейчас -вертолёт...
Во всех случаях всё закончилось БЕЗНАКАЗАННО! Это наводит на нехорошин размышления....
Nafanka
Всех !!! повторюсь ВСЕХ! Армян и азербайджанцев - на-ро-ди-ну!!! Вот пусть ТАМ дьюг дьюга и дубасят! Задрали уже по полной! Что там Турция с кем сделает - пофиг... ибо обнаглели и не умеют себя вести ... что при СССР в МОСКВЕ, что в 1988 году - наааафиг! " Дорожная" от Шнура в помощь!
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