Минобороны РФ: Российский вертолёт был сбит в Армении вне зоны боевых действий
Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя крушение вертолёта и гибель людей.
В данный момент оборонное ведомство выясняет, как именно это произошло. Ереван также готов помочь в расследовании.
Как сообщило министерство обороны РФ ранее, российский военный вертолёт был сбит 9 ноября из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате два человека погибли, один получил ранения. Как рассказали в МЧС Армении, Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. «Пожар был локализован в 19:48, потушен в 20:11», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня сообщалось о том, что Азербайджан взял под контроль город Шуши в Карабахе. Армения настаивает, что бои за Шуши продолжаются.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.