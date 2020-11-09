Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя крушение вертолёта и гибель людей.

В данный момент оборонное ведомство выясняет, как именно это произошло. Ереван также готов помочь в расследовании.

Как сообщило министерство обороны РФ ранее, российский военный вертолёт был сбит 9 ноября из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате два человека погибли, один получил ранения. Как рассказали в МЧС Армении, Ми-24 разбился в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Сяк, у границы с Азербайджаном, и взорвался. «Пожар был локализован в 19:48, потушен в 20:11», — говорится в сообщении.