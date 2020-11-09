В школах Петербурга учителей старше 65 лет планируют заменить молодыми специалистами

В Смольном прорабатывают вариант замены школьных педагогов старше 65 лет. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила вице-губернатор Ирина Потехина 9 ноября.



Она отметила, что поступает много обращений от педагогов старшего возраста с просьбой разрешить им не посещать школу. Также за своё здоровье переживают беременные учительницы, которые пока не ушли в декрет.

По словам Потехиной, поможет решить проблему с кадрами Педагогический университет имени Герцена.

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