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09.11.2020 19:32
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В школах Петербурга учителей старше 65 лет планируют заменить молодыми специалистами

В Смольном прорабатывают вариант замены школьных педагогов старше 65 лет. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила вице-губернатор Ирина Потехина 9 ноября.

Она отметила, что поступает много обращений от педагогов старшего возраста с просьбой разрешить им не посещать школу. Также за своё здоровье переживают беременные учительницы, которые пока не ушли в декрет.

По словам Потехиной, поможет решить проблему с кадрами Педагогический университет имени Герцена.

В Петербурге на больничном находятся 587 учителей, «Фонтанка» рассказывала, как прошёл первый учебный день после каникул.

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Комментарии (2)

260708081
Может, начать с чиновников? С губернатора? Президента? Кстати, как вы думаете, почему до сих пор этого не удалось сделать? Вы поднимете зарплату в 2 раза или пригласите педагогами таксистов-азиатов?:)
Skazochny
Из Узбекистана
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