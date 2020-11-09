В Крыму откроется первое зарубежное диппредставительство. Эта страна — старый друг России из Латинской Америки

Первое с 2014 года дипломатическое представительство в Крыму откроет Никарагуа. Об этом сообщает 9 ноября Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Как он уточнил, консульство Никарагуа появится в Симферополе. На церемонию его открытия в регион прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Государство в Центральной Америке признало Крым российским в 2014 году. Почетным консулом Никарагуа на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента России в регионе. Вслед за назначением консула Украина ввела секторальные санкции против этой страны.