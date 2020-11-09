В Крыму откроется первое зарубежное диппредставительство. Эта страна — старый друг России из Латинской Америки
Первое с 2014 года дипломатическое представительство в Крыму откроет Никарагуа. Об этом сообщает 9 ноября Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.
Как он уточнил, консульство Никарагуа появится в Симферополе. На церемонию его открытия в регион прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.
Государство в Центральной Америке признало Крым российским в 2014 году. Почетным консулом Никарагуа на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента России в регионе. Вслед за назначением консула Украина ввела секторальные санкции против этой страны.
Президентом Никарагуа в 2007 году вновь стал Даниэль Ортега (до этого он занимал этот пост с 1985 по 1990 год). В 1970-х руководил вооружённой борьбой против режима А. Сомосы на стороне Сандинистского Фронта Национального Освобождения (СФНО). После победы Сандинистской революции возглавил Правительственную хунту национальной реконструкции, которая с 1980 года начала строительство социализма в Никарагуа. Когда сандинисты пришли к власти (с 1979 по 1990 год), Никарагуа был вторым по своему значению (после Кубы) стратегическим партнёром СССР в Латинской Америке. Дружба с Россией продолжилась после возвращения Ортеги в президентское кресло в 2007-м. Никарагуа стало первым после России государством, которое признало независимость Абхазии и Южной Осетии. После настал черёд Крыма. В июле 2014-го в Никарагуа прилетал президент РФ Владимир Путин. В июне 2016 года Washington Free Beacon сообщил, что Россия якобы строит в этой стране базу разведки, замаскированную под базу ГЛОНАСС.