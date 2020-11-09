В Петербурге в возрасте 95 лет скончался Герой Советского Союза Михаил Ашик. Об этом 9 ноября «Фонтанке» сообщили в городском комитете по социальной политике.



По информации ведомства, причиной его смерти стала продолжительная болезнь.



Как уточнили в комитете, Ашик — участник Великой Отечественной войны и последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за проявленные мужество и героизм во время войны.

«В городе есть еще несколько Героев Советского Cоюза, получивших звание, но уже в послевоенное время», — добавили в ведомстве.