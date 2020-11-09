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09.11.2020 15:39
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В Петербурге скончался последний Герой Советского Союза, получивший это звание во время войны

В Петербурге в возрасте 95 лет скончался Герой Советского Союза Михаил Ашик. Об этом 9 ноября «Фонтанке» сообщили в городском комитете по социальной политике.

По информации ведомства, причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Как уточнили в комитете, Ашик — участник Великой Отечественной войны и последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за проявленные мужество и героизм во время войны.

«В городе есть еще несколько Героев Советского Cоюза, получивших звание, но уже в послевоенное время», — добавили в ведомстве.

Фото: rosguard.gov.ru

Михаил Ашик родился в 1925 году в Ленинграде. В 1941-м поступил в Ленинградский морской техникум (с 1944 года — мореходное училище), но учиться не пришлось: началась Великая Отечественная война. Будучи студентом, выезжал на окопные работы в село Рыбацкое, когда фронт уже стоял под Колпино. Позднее, в первую блокадную зиму, занятия прекратились из-за отсутствия электричества и отопления. Ашик и его семья чудом пережили эту зиму. В марте 1942 года он с родителями эвакуировался по льду Ладожского озера.

Спустя год его призвали в Красную армию и направили на фронт. Он прошел всю Великую Отечественную войну, был трижды ранен. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Звание Героя Советского Союза получил за героизм во время Эстергомского десанта.

После войны служил в войсках МВД. Последняя должность там — заместитель начальника Высшего политического училища МВД СССР. Вышел в отставку в звании полковника. С 1978 по 2002 год работал ведущим инженером в отделе научно-технической информации на Кировском заводе в Ленинграде.

Ашик около 40 лет занимался литературой, из-под его пера вышли несколько книг, очерков, статей, которые в основном были посвящены Великой Отечественной войне.

Фото: rosguard.gov.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Nafanka
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