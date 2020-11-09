Кто намусорил? Участники «Чистых Игр» будут составлять портреты экологических «преступников»

Вычислить по составу отходов, кто намусорил, оценить трудоемкость очистки природы от микропластика, узнать о животных своего региона, выживанию которых угрожают техногенные катастрофы, смогут участники экологических соревнований «Чистые Игры».



Экопроект «Чистые Игры», в ходе которого участники соревнуются в сборе и сортировке мусора, разработал специальные игровые активности в рамках «Водной программы» в Беларуси и России. Теперь мини-игры будут включены в эко-квест. Как отмечают организаторы, их можно использовать для экологического просвещения местного населения и реальной работы по мониторингу мусора с целью устранения его источника.

