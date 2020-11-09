Кто намусорил? Участники «Чистых Игр» будут составлять портреты экологических «преступников»
Вычислить по составу отходов, кто намусорил, оценить трудоемкость очистки природы от микропластика, узнать о животных своего региона, выживанию которых угрожают техногенные катастрофы, смогут участники экологических соревнований «Чистые Игры».
Экопроект «Чистые Игры», в ходе которого участники соревнуются в сборе и сортировке мусора, разработал специальные игровые активности в рамках «Водной программы» в Беларуси и России. Теперь мини-игры будут включены в эко-квест. Как отмечают организаторы, их можно использовать для экологического просвещения местного населения и реальной работы по мониторингу мусора с целью устранения его источника.
Одна из мини-игр — «Найди преступника». Это детектив, в котором игроки по найденному мусору должны будут составить примерное описание того, кто его оставил. «Преступником» может оказаться местный житель, турист или организация, работающая неподалеку. Такой мониторинг мусора поможет адресно работать с теми, кто мусорит.
Также участникам предложат задания «Микропластик», которое наглядно иллюстрирует, как трудно очищать природу от маленьких кусочков пластика, и «Спаси животных», выполняя которое участники будут знакомиться с животными Балтийского региона, страдающими от деятельности человека.
«Мы дважды протестировали эти мини-игры на наших мероприятиях. Теперь они войдут в экологические соревнования на постоянной основе», — рассказал Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые Игры».
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешок, или 1 207 тонн мусора.
«Водная программа» в Беларуси и России объединяет общественные экологические организации, которые работают совместно с Коалицией «Чистая Балтика». Цель программы — устойчивый подход к управлению водными ресурсами в Беларуси и России, обеспечивающий соответствующий уровень качества питьевой и проточной воды, сохраняющий биологическое разнообразие и повышающий качество жизни людей.
Коалиция «Чистая Балтика» (Coalition Clean Baltic) — ассоциация экологических неправительственных организаций из стран Балтийского бассейна, созданная в 1990 году. Сегодня она объединяет 27 организаций из Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции, Эстонии. CCB собирает, предоставляет и распространяет информацию об экологических проблемах в регионе Балтийского моря и о конструктивных и реалистичных способах работы с ними. CCB и ее члены предприняли ряд проектов, покрывающий широкий спектр проблем, связанных с охраной окружающей среды, сохранением природы и устойчивым развитием в Балтийском регионе.