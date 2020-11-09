«Проблем с алкоголем не имею, запои не дольше недели». Петербуржец потерял машину вместе с памятью

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, в выходные в полицию обратился 37-летний мужчина, зарегистрированный в Ленинградской области и проживающий в Петербурге, на проспекте Просвещения. По его словам, его белый «КИА Рио» 2019 года выпуска пропал от дома у пересечения проспектов Просвещения и Культуры ещё несколько дней назад, в период с 23 часов 29 октября до 13 часов 2 ноября.

Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга разбираются в деталях заявления об угоне. Автовладелец подробно рассказал им о своей жизни — то, что смог вспомнить. Он активно совмещает таблетки и алкоголь, но проблемы в этом не видит.

История мутная. При подаче заявления автовладелец отметил, что не помнит точное место парковки, так как в последние дни сильно злоупотреблял алкоголем. Его гражданская жена рассказала, что днём 29 ноября попросила его съездить в магазин. Он вернулся с водкой и пил четыре дня. Затем 9 ноября полицейские снова встретились с заявителем, и он подробнее описал свои злоключения.

Вечером 29 октября (то есть, если верить жене, уже после магазина и первой водки) мужчина был на рынке «Юнона» на Маршала Казакова, покупал паяльные принадлежности. Откуда он туда прибыл — не помнит, как и вообще всё, что происходило в тот день. Помнит, что, вернувшись домой, припарковал машину как будто у торца соседнего здания и начал пить. Предыдущие дни, 27 и 28 ноября, мужчина тоже не помнит: по его словам, он около полутора лет употребляет таблетки от мигрени, которые оказывают влияние на его память.

2 ноября жена попросила его съездить в магазин за детскими товарами (у них маленький ребёнок и два старших сына женщины). Он вышел и не смог найти свою «КИА». В течение недели он ходил по окрестным улицам и дворам, звонил на спецстоянки, но всё безрезультатно. Мужчина добавил, что уже терял автомобиль, но обычно быстро находил. Также он завил, что готов к проверке на полиграфе, а проблем с алкоголем не имеет: в запой уходит не дольше, чем на неделю. Официально не работает, занимается отделкой квартир.