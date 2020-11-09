Биатлониста из Петербурга госпитализировали после дворового футбола. Он в тяжелом состоянии

Начинающий спортсмен из Калининского района Петербурга попал в больницу. Причиной тому стала не профессиональная травма, а игра со сверстниками во дворе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, накануне скорая помощь выезжала к 15-летнему подростку с проспекта Просвещения. Ему понадобилась срочная госпитализация.



Врачи педиатрической больницы осмотрели юного пациента и диагностировали у него повреждения внутренних органов. Он находится в тяжелом состоянии.

