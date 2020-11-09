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09.11.2020 08:40
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Биатлониста из Петербурга госпитализировали после дворового футбола. Он в тяжелом состоянии

Начинающий спортсмен из Калининского района Петербурга попал в больницу. Причиной тому стала не профессиональная травма, а игра со сверстниками во дворе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, накануне скорая помощь выезжала к 15-летнему подростку с проспекта Просвещения. Ему понадобилась срочная госпитализация.

Врачи педиатрической больницы осмотрели юного пациента и диагностировали у него повреждения внутренних органов. Он находится в тяжелом состоянии.

Госпитализированный рассказал, что днем в пятницу во время игры в футбол в своем дворе столкнулся с соперником, который не удержался и упал прямо на него.

По данным АЖУРа, подросток родился в немецком Мюнхене, но живет в Петербурге. Он учится в девятом классе школы, расположенной недалеко от его дома, а также посещает спортивную школу олимпийского резерва Калининского района. Помимо этого, его имя можно найти в списке спортсменов на официальном сайте Союза биатлонистов России.

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Комментарии (3)

Роберто
Какой-то хиленький спортсмен...
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