Естественная убыль населения в России за полгода увеличилась на 30 процентов

Естественная убыль населения в России увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысячи человек в период с января по июль 2020 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, который опубликован 9 ноября.



В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года — в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза, говорится в документе.



За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

