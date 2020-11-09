Естественная убыль населения в России за полгода увеличилась на 30 процентов
Естественная убыль населения в России увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысячи человек в период с января по июль 2020 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, который опубликован 9 ноября.
В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года — в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза, говорится в документе.
За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также сократилась численность экономически занятых россиян. В 2020 году она уменьшилась почти на 1,6 миллиона, составив 70,5 миллиона. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года — 6,3 процента. Всего в России выявлено 4,3 миллиона безработных граждан.
Ранее сообщалось, что сокращение численности населения по итогам «ковидного» 2020 года ожидается на уровне полутора сотен тысяч человек. Это максимум за последние 14 лет и в пять раз больше, чем в 2019 году. Возврат к приросту населения возможен не раньше 2022 года.