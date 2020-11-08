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08.11.2020 18:40
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Между Лисьим Носом и Ольгино лежит и дышит сбитый лось

Лось попал под колёса автомобиля в Приморском районе Петербурга. Об этом 8 ноября сообщили пользователи соцстей.

ДТП произошло на Приморском шоссе между Ольгино и Лисьим Носом. Очевидцы утверждают, что травмированное животное ещё дышит.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Лоси нередко попадают под колёса машин в период гона. Иногда в результате аварии погибает не только животное, но и водитель.

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Комментарии (10)

ViGilant
жалко лося, жалко водителя, жалко, что трассы не огорожены, как у соседей финнов
Александр Смуров
И за кучу времени из милосердия некому было его пристрелить?
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