Полиция прошлась по клубам с рейдами после «комендантского часа». Кроме ковидных нарушений нашли наркотики
Полицейские прошлись по двум ночным клубам на Конюшенной площади и Литейном проспекте, игнорирующим ограничительные меры. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне вечером внутри их ждали не только музыка, свет, возможность выпить после 23:00 и 80 посетителей, но и горожане с признаками наркотического опьянения. Семь человек отправили на медосвидетельствование.
По данным ГУ МВД, на полу обнаружили пять пакетиков с наркотиками. Их изъяли. По предварительной информации, вещества не натурального происхождения.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Точки общественного питания не могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00 после введения «комендантского часа». При этом часть петербургских баров открыто объявили о том, что они не будут подчиняться запретам Смольного. С 9 ноября и до конца месяца в городе приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключения составляют заведения на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. «Фонтанка» подробно писала о новых ограничениях.