Полицейские прошлись по двум ночным клубам на Конюшенной площади и Литейном проспекте, игнорирующим ограничительные меры. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне вечером внутри их ждали не только музыка, свет, возможность выпить после 23:00 и 80 посетителей, но и горожане с признаками наркотического опьянения. Семь человек отправили на медосвидетельствование.

По данным ГУ МВД, на полу обнаружили пять пакетиков с наркотиками. Их изъяли. По предварительной информации, вещества не натурального происхождения.