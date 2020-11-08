FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 11:50
0
Печать

Полиция прошлась по клубам с рейдами после «комендантского часа». Кроме ковидных нарушений нашли наркотики

Полицейские прошлись по двум ночным клубам на Конюшенной площади и Литейном проспекте, игнорирующим ограничительные меры. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне вечером внутри их ждали не только музыка, свет, возможность выпить после 23:00 и 80 посетителей, но и горожане с признаками наркотического опьянения. Семь человек отправили на медосвидетельствование.

По данным ГУ МВД, на полу обнаружили пять пакетиков с наркотиками. Их изъяли. По предварительной информации, вещества не натурального происхождения.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Точки общественного питания не могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00 после введения «комендантского часа». При этом часть петербургских баров открыто объявили о том, что они не будут подчиняться запретам Смольного. С 9 ноября и до конца месяца в городе приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключения составляют заведения на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. «Фонтанка» подробно писала о новых ограничениях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний