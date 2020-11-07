FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
07.11.2020 19:50
0
Печать

Больше 70 человек задержали в Минске на Марше медиков и Женском марше

Силовики в Минске задержали 7 ноября 74 человека, большинство из них — участники Марша медиков. Об этом сообщает незарегистрированная правозащитная организация «Весна».

По её информации, задержания начались, «как только люди в белых халатах встали на ступени первой клинической больницы». СМИ отмечают, что автозаки прибыли на стоянку возле Академии наук примерно за час до начала акции. В итоге в милицейские участки увезли 60 медиков.

После этого в Минске был запланирован Женский марш, но «силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться. Задерживали и случайных прохожих». Таковых правозащитники насчитали 14.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний