Больше 70 человек задержали в Минске на Марше медиков и Женском марше

Силовики в Минске задержали 7 ноября 74 человека, большинство из них — участники Марша медиков. Об этом сообщает незарегистрированная правозащитная организация «Весна».

По её информации, задержания начались, «как только люди в белых халатах встали на ступени первой клинической больницы». СМИ отмечают, что автозаки прибыли на стоянку возле Академии наук примерно за час до начала акции. В итоге в милицейские участки увезли 60 медиков.

После этого в Минске был запланирован Женский марш, но «силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться. Задерживали и случайных прохожих». Таковых правозащитники насчитали 14.