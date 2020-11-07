В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Жительница села Исянгулово в Башкирии выиграла пять тонн асфальта, поучаствовав в лотерее, которую устроили среди подписчиков на местные газеты и журналы. На необычный приз федеральные СМИ обратили внимание 7 ноября, на следующий день после того, как об этом написало издание «Башинформ».



Асфальт использовали по назначению: работники дорожного хозяйства Зианчуринского района положили его во дворе женщины. Этот приз — не единственный из тех, которые могли выиграть участники лотереи. Другому победителю полагался телёнок. Подобные розыгрыши проводятся каждое полугодие.