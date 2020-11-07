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07.11.2020 19:22
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В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Жительница села Исянгулово в Башкирии выиграла пять тонн асфальта, поучаствовав в лотерее, которую устроили среди подписчиков на местные газеты и журналы. На необычный приз федеральные СМИ обратили внимание 7 ноября, на следующий день после того, как об этом написало издание «Башинформ».

Асфальт использовали по назначению: работники дорожного хозяйства Зианчуринского района положили его во дворе женщины. Этот приз — не единственный из тех, которые могли выиграть участники лотереи. Другому победителю полагался телёнок. Подобные розыгрыши проводятся каждое полугодие.

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Комментарии (8)

USSR_forever
слушайте, но хоть лотерея честная, что удивительно... это вам не столото, которое как бы разыгрывало 1 лярд между всеми, и люди думали, что покупая шанс у них есть возможность выйграть хотя бы лям-другой, а те тупо отдали его в руки одной мадам, которая по мнению СМИ была к ним приближённой... =)
Киргуду
судя по калькулятору из интернета, 5 тонн - это на 40 кв. метров.
Интересно, сколько же у нее детей? Шестеро, как в том анекдоте? (лучше заасфальтируйте).
Modest_5e4ce41f7533b
Ей лучше навозом забрать.
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