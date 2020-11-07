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07.11.2020 14:17
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Военный нашёл на Думской друзей и волшебный напиток. Полмиллиона испарились во время отключки

Почти что полмиллиона рублей лишился 34-летний военный после вечернего променада по Думской улице. Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, неделей ранее, 31 октября, около 22 часов вечера мужчина встретил в центре компанию из трёх молодых людей не старше 25 — 30 лет. Разговорился и согласился выпить с ними кофе.

После нескольких глотков он почувствовал себя плохо и очнулся в пять утра 1 ноября где-то на Смольнинской набережной. Ни телефона, ни карты при нём уже не было. Когда пострадавший добрался до ближайшего отделения банка, то узнал, что со счёта исчезли 446 700 рублей. Что именно произошло минувшей ночью, он вспомнить так и не смог.

После недели раздумий служащий обратился в полицию вечером 6 ноября.

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Комментарии (5)

sakorol
Настоящие военные кофе в баре не пьют
вадики
Скажите военный -а нам здесь кушать дадут?
vic_5e4cd1938d1a8
Какой-то хреновый военный ...
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