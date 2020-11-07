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07.11.2020 14:08
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В Ботаническом саду Петербурга распустились цветы, а на сирени набухли почки

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Несмотря на последний месяц осени в календаре, солнечный уголок Ботанического сада в Петербурге цветет и благоухает, передаёт 7 ноября фотокорреспондент «Фонтанки».

Небывалое тепло для этого времени года заставило распуститься ноготки и разновидность астры, которую в народе называют октябриной. Последняя, впрочем, может цвести вплоть до первого снега. А вот набухшие почки сирени — явление совсем весеннее.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу, 7 ноября, в Петербурге может быть установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Предыдущий максимум (+11,2 градуса) был установлен в 1930 году.

Накануне сообщалось, что в Новгородской области зацвела ветреница дубравная. Специалисты связывают это с глобальным потеплением.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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