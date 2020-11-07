В Ботаническом саду Петербурга распустились цветы, а на сирени набухли почки
Несмотря на последний месяц осени в календаре, солнечный уголок Ботанического сада в Петербурге цветет и благоухает, передаёт 7 ноября фотокорреспондент «Фонтанки».
Небывалое тепло для этого времени года заставило распуститься ноготки и разновидность астры, которую в народе называют октябриной. Последняя, впрочем, может цвести вплоть до первого снега. А вот набухшие почки сирени — явление совсем весеннее.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу, 7 ноября, в Петербурге может быть установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Предыдущий максимум (+11,2 градуса) был установлен в 1930 году.
Накануне сообщалось, что в Новгородской области зацвела ветреница дубравная. Специалисты связывают это с глобальным потеплением.