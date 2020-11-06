Снега нет, а подснежники — есть. В лесу Новгородской области распустились первоцветы
Тёплый октябрь и начало ноября обманули природу — голову из-под земли подняли первые весенние цветы. Как сообщает 6 ноября региональной филиал РБУ «Рослесозащита», В лесах Новгородской области расцвела ветреница дубравная, которую также называют подснежником.
«Осеннее тепло провоцирует повторное цветение», — пояснили в ведомстве.
Предвестники весны замечены в Маревском районе. Обычно ветреница цветёт в конце апреля — начале мая. По словам экспертов, для растения распускаться невовремя неблагоприятно, но пока это явление не масштабное, беспокоиться не стоит.
Октябрь в Новгородской области выдался на редкость тёплым, как и в Петербурге. Среднемесячная температура в Великом Новгороде была выше климатической нормы на 4 градуса, иногда воздух днём прогревался до +20 градусов Цельсия.
«Подобные явления могут служить индикатором глобальных процессов изменения климата», — отметили специалисты.