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06.11.2020 18:38
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Снега нет, а подснежники — есть. В лесу Новгородской области распустились первоцветы

Тёплый октябрь и начало ноября обманули природу — голову из-под земли подняли первые весенние цветы. Как сообщает 6 ноября региональной филиал РБУ «Рослесозащита», В лесах Новгородской области расцвела ветреница дубравная, которую также называют подснежником.

Фото: Центр защиты леса Новгородской области

«Осеннее тепло провоцирует повторное цветение», — пояснили в ведомстве.

Предвестники весны замечены в Маревском районе. Обычно ветреница цветёт в конце апреля — начале мая. По словам экспертов, для растения распускаться невовремя неблагоприятно, но пока это явление не масштабное, беспокоиться не стоит.

Октябрь в Новгородской области выдался на редкость тёплым, как и в Петербурге. Среднемесячная температура в Великом Новгороде была выше климатической нормы на 4 градуса, иногда воздух днём прогревался до +20 градусов Цельсия.

«Подобные явления могут служить индикатором глобальных процессов изменения климата», — отметили специалисты.

Фото: Центр защиты леса Новгородской области

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