Лукашенко: «Гарантирую вам новые выборы, когда вы примете решение»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в стране пройдут новые выборы. При этом он отметил, что для этого нужно лишь принять решение.
«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил глава государства, выступая перед рабочими предприятия «Метрострой». Кто именно должен назначать дату голосования, он не уточнил.
При этом Лукашенко не удержался от укола в адрес западных коллег. Он отметил, что проведение повторного голосования для избрания президента в Белоруссии стало темой обсуждения в парламенте Германии.
«Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе, — сказал президент. — И самое главное — потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы?»
Также 6 ноября ЕС включил в свой санкционный список самого Лукашенко, его сына Виктора и ещё 14 чиновников.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Результат не устроил население, на улицы вышли сотни тысяч протестующих. Обстановка в стране остаётся напряжённой на протяжении трёх месяцев.