Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в стране пройдут новые выборы. При этом он отметил, что для этого нужно лишь принять решение.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — заявил глава государства, выступая перед рабочими предприятия «Метрострой». Кто именно должен назначать дату голосования, он не уточнил.