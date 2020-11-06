System of a Down выпустили новую музыку впервые за 15 лет — Серж Танкян высказался о войне в Нагорном Карабахе
Известная армяно-американская рок-группа System of a Down, образованная Сержем Танкяном, выпустила два новых трека. Об этом солист сообщил 6 ноября на странице в »Фейсбуке».
Композиции получили названия — «Protect The Land» и «Genocidal Humanoidz», по признанию артиста, обе они — о той страшной и серьезной войне, которая ведется сейчас на культурной родине музыкантов.
В своем посте Серж Танкян выступает против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя их в геноциде.
«Они делают ставку на то, что мир слишком занят Covid, выборами и гражданскими беспорядками, чтобы кричать об их зверствах», — пишет он.
Средства от продажи прав на прослушивание новых песен артисты намерены отправить в армянский фонд для покупки предметов первой необходимости пострадавшим в Нагорном Карабахе.
Напомним, режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Среди десятков погибших на этом витке войны — студент Первого Санкт-Петербургского государственного мединститута имени Павлова 25-летний Андраник Навоян.