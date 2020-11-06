Известная армяно-американская рок-группа System of a Down, образованная Сержем Танкяном, выпустила два новых трека. Об этом солист сообщил 6 ноября на странице в »Фейсбуке».



Композиции получили названия — «Protect The Land» и «Genocidal Humanoidz», по признанию артиста, обе они — о той страшной и серьезной войне, которая ведется сейчас на культурной родине музыкантов.



В своем посте Серж Танкян выступает против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя их в геноциде.

