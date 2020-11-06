В Петербурге в районе развязки КАД с Софийской улицей две полосы движения перекроют на месяц — до конца года. Пробок не избежать, так как это один из самых загруженных участков кольцевой.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 61-м километре внутреннего кольца с 24 ноября по 8 декабря будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а с 9 по 24 декабря — полоса безопасности, первая и вторая полосы. Скорость движение на участке ограничат до 50 км/ч.