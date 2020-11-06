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06.11.2020 16:42
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Пробки на месяц. На юге КАД будут менять швы

В Петербурге в районе развязки КАД с Софийской улицей две полосы движения перекроют на месяц — до конца года. Пробок не избежать, так как это один из самых загруженных участков кольцевой.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 61-м километре внутреннего кольца с 24 ноября по 8 декабря будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а с 9 по 24 декабря — полоса безопасности, первая и вторая полосы. Скорость движение на участке ограничат до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке собираются менять два деформационных шва, генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой». Работы обещают вести круглосуточно в три смены.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

263997141
А можно уже устроить совместный рейд ФСБ, ФСО, ЦРУ и ФБР в офисы Евротрансстроя и ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и выяснить почему нельзя было одновременно поменять четыре соседних шва в октябре и обязательно нужно устраивать диверсии на протяжении нескольких месяцев на одном из самых загруженных участков КАД?
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